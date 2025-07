Ufficiale: Andrea Pirlo è il nuovo allenatore del Dubai United FC

25/07/2025 | 09:31:22

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore del Dubai United. Il comunicato: United FC è lieto di annunciare ufficialmente la nomina di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della prima squadra. Vincitore della Coppa del Mondo nel 2006 e uno dei centrocampisti più iconici della sua generazione, Pirlo porta con sé una visione calcistica unica e una preziosa esperienza da allenatore, maturata durante le sue esperienze con Juventus e Sampdoria. Il suo arrivo segna un capitolo entusiasmante per United FC e riflette l’ambizione crescente del club nel panorama calcistico degli Emirati Arabi Uniti. Il presidente del club, Ilie Cebanu, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di accogliere Andrea nella famiglia di United FC. Incarnano i valori e le ambizioni del nostro club, e crediamo che sarà una figura chiave per portarci al livello successivo.” Pirlo è già arrivato a Dubai e inizierà a lavorare con la squadra nei prossimi giorni, mentre prendono il via i preparativi per la nuova stagione. Benvenuto, Andrea!

Foto: sito united fc