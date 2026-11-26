Ufficiale: Andrea Dossena è il nuovo allenatore del Desenzano. Il comunicato

26/11/2026 | 14:29:08

Il Desenzano ha scelto Andrea Dossena per la guida tecnica della Prima Squadra. L’ex difensore di Liverpool, Napoli e Nazionale ha firmato un contratto fino al termine della stagione 2026-2027. Nel suo percorso da allenatore ha guidato diverse squadre tra Serie D e Serie C, tra cui Renate, Pro Vercelli, SPAL e Novara. Insieme a lui arrivano Samuele Olivi come vice allenatore e Mauro Franzetti come preparatore atletico, come si legge dal comunicato: “Desenzano F.C. comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra ad Andrea Dossena. Il nuovo allenatore ha sottoscritto un contratto che lo legherà al Club fino al termine della stagione sportiva 2026-2027. Andrea Dossena è il nuovo allenatore del Desenzano F.C.

Classe 1981, Dossena vanta un’importante esperienza nel calcio professionistico. Prima da calciatore, vestendo tra le altre le maglie di Liverpool, Napoli e della Nazionale italiana. Poi, dal 2019, da allenatore, alla guida di Crema e Ravenna in Serie D prima di approdare in Serie C, dove ha allenato Renate, Pro Vercelli, S.P.A.L. e per ultima il Novara. Insieme a lui, si uniranno allo staff della Prima Squadra Samuele Olivi, nel ruolo di vice allenatore e il preparatore atletico Mauro Franzetti. Il Desenzano F.C. rivolge loro un caloroso benvenuto, augurandogli buon lavoro per questa nuova avventura in biancazzurro”.

foto: sito Desenzano