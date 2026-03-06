Ufficiale: Andrea Carboni rinnova con il Monza fino al 2029
06/03/2026 | 16:51:14
Il Monza ha annunciato il rinnovo del contratto del centrale classe 2001 Andrea Carboni.
Questo il comunicato del club:
“AC Monza comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Andrea Carboni fino al 30 giugno 2029.
Il difensore ha collezionato 79 presenze e 2 gol in maglia biancorossa, con cui è diventato sempre più protagonista prima in Serie A e poi in Serie B.
L’avventura insieme continua, complimenti Andrea!”.
Foto: sito Monza