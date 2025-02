Nuovo rinforzo per il Werder Brema. Ad arrivare, in maniera ufficiale, è l’ex conoscenza del campionato italiano André Silva. A comunicarlo è stato il club tedesco tramite una nota ufficiale sul proprio sito e sui profili social: “André Silva si trasferisce in prestito al Werder Brema in prestito fino alla fine della stagione dal rivale RB Lipsia”.