Ufficiale: André Ayew riparte dal NAC Breda

31/12/2025 | 13:44:42

Nuova avventura per Andrè Ayew, che riparte dal Nac Breda. Il comunicato del club olandese: “Nella lotta per la sopravvivenza nella VriendenLoterij Eredivisie, il NAC ha aggiunto André Ayew (36), un nuovo attaccante alla sua squadra. L’esperto attaccante franco-ghanese ha firmato un contratto fino al termine della stagione in corso, con un’opzione del club per un’altra stagione al Breda.

Ayew ha rinunciato a diverse opportunità (alte) negli ultimi mesi, essendo senza una squadra dalla scorsa estate. Ha giocato le sue ultime partite ufficiali a Le Havre nel maggio 2025. Nel frattempo, Ayew si è mantenuto in forma al Nania FC, di proprietà di suo padre e leggenda del calcio africano Abédi Pelé.

Il nazionale ghanese, che vanta oltre 120 presenze (e 24 gol con la nazionale), vanta un palmares ricco. Ayew si è distinto soprattutto con l’Olympique Marsiglia, lo Swansea City e il West Ham United. Ha collezionato quasi 600 presenze ufficiali tra Champions League, Ligue 1, Ligue 2, Premier League, Championship e Super Lig turca, segnando oltre 160 gol in queste competizioni.

Ayew sul suo trasferimento al Breda: “Sono una persona a cui piacciono molto le sfide, sia personali che di squadra. Lo trovo qui al NAC. Voglio fare tutto il possibile per aiutare il club e i miei compagni. Siamo in una situazione in cui l’unica cosa che conta è restare in Eredivisie. L’aspetto mentale è forse la cosa più importante in questa situazione. Insieme ai nostri tifosi, dobbiamo combattere questa battaglia a testa alta nella seconda metà della stagione”.

Il direttore tecnico Peter Maas spiega l’arrivo di Ayew. “André è desideroso di aiutare il NAC nella sua lotta per la sopravvivenza. Questo è emerso chiaramente dalle nostre conversazioni. Attualmente ci troviamo in una posizione difficile con il NAC. Anche Ayew ha dovuto affrontare momenti difficili nella sua carriera. È un vero sportivo che si prende cura di sé. Crediamo che, con la sua esperienza e le sue qualità specifiche, possa essere prezioso per il NAC in questo momento.”

Ayew si unisce immediatamente alla squadra dell’allenatore Carl Hoefkens. Il NAC riprenderà gli allenamenti venerdì 2 gennaio presso il BO Infra Training Complex di Zundert”.

foto x nac breda