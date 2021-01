Ufficiale, Anderlecht: arriva in prestito Diaby dallo Sporting

Abdoulay Diaby è un nuovo giocatore dell’Anderlecht. L’esterno maliano classe 1991 in prestito per la prima al Getafe, è stato richiamato dallo Sporting Lisbona, che lo ha rigirato subito al club belga in prestito, ma che si è riservato nell’accordo il diritto di riscatto.

Foto: instagram anderlecht