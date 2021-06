Ufficiale: Anderlecht, arriva Hoedt. L’ex Lazio ha firmato fino al 2025

Wesley Hoedt va in Belgio. L’ex difensore della Lazio si è trasferito a titolo definitivo all’Anderlecht dal Southampton. Ecco il comunicato del club belga: “Wesley Hoedt giocherà per il Royal Sporting Club Anderlecht la prossima stagione. Accordo raggiunto per il trasferimento a titolo definitivo del 27enne difensore centrale. Hoedt firma un contratto fino al 2025 e giocherà con il numero 4. L’olandese è nato ad Alkmaar e si è formato anche all’AZ. Con i suoi 27 anni, aggiunge molta esperienza al cuore della nostra difesa”.

Foto: Twitter Lazio