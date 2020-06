Ufficiale anche il passaggio di Pjanic al Barcellona: ecco l’annuncio del club catalano

Miralem Pjanic è un nuovo giocatore del Barcellona. Ad annunciarlo lo stesso club blaugrana, tramite un comunicato ufficiale. Il centrocampista bosniaco lascerà a fine stagione la Juventus e ha firmato un contratto da quattro stagioni con i Blaugrana, e avrà una clausola da 400 milioni. E’ stato valutato 60 milioni di euro più 5 di bonus.

