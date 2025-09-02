Ufficiale: Amrabat è un nuovo giocatore del Betis Siviglia

02/09/2025 | 09:58:55

Un gran colpo di mercato sul finire del mercato giunge da Siviglia, sponda Betis. La squadra ha annunciato l’acquisto di Sofyan Amrabat. Il centrocampista della nazionale marocchina classe 1996, che ha vestito le maglie di Verona e Fiorentina, è arrivato dal Fenerbahce in prestito fino a fine stagione. Questo l’annuncio sul sito: “Il Real Betis Balompié e il Fenerbahçe hanno raggiunto un accordo per il prestito del giocatore Sofyan Amrabat fino al termine della stagione.

foto instagram betis