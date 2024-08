Ufficiale: Amin Sarr al Verona

Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – in prestito con diritto di opzione – da Olympique Lione le prestazioni sportive dell’attaccante svedese Amin Sarr. Nato a Malmö l’11 marzo 2001, Sarr inizia la propria carriera nelle giovanili del Malmö FF, club della massima serie svedese, dove milita dal 2018 al 2021, debuttando in Prima squadra il 16 luglio 2020. In quella stagione colleziona 17 presenze e una rete in campionato e tre presenze in occasione delle qualificazioni di Europa League. Il 16 luglio 2021 viene prestato fino al termine della stagione ad un’altra squadra del medesimo campionato, il Mjällby, con il quale sigla otto reti in 19 presenze. Il 31 gennaio 2022 viene acquistato dall’Heerenveen, che milita in Eredivisie, massima divisione del calcio olandese. Durante l’esperienza olandese segna 11 gol in 35 presenze tra campionato, coppa e preliminari di Conference League. Il 30 gennaio 2023 viene acquistato dall’Olympique Lione in Ligue1, prima di vestire, durante la sessione di calciomercato estiva successiva, in prestito per una stagione, la maglia del Wolfsburg in Bundesliga, massimo campionato del calcio tedesco. In Nazionale Sarr ha vestito la maglia della Svezia in Under 19 e Under 21, mettendo a segno, con quest’ultima categoria, tre reti in 10 presenze durante la fase di qualificazioni per gli Europei. Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto ad Amin, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra”.

Foto: twitter Verona