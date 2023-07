Doppio colpo in entrata per il Besiktas: il club turco ha infatti ufficializzato gli arrivi di Daniel Amartey e Jean Onana. Amartey, difensore ganese, era svincolato dopo l’esperienza al Leicester, mentre Onana, centrocampista, è stato prelevato dal Lens per circa 4 milioni di euro.

Foto: Twitter ufficiale Besiktas