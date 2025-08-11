Ufficiale: Amaradio rinnova con la Juve Next Gen fino al 2028

11/08/2025 | 22:11:11

È ufficiale il prolungamento di contratto di Luca Amaradio con la Juventus Next Gen: il giocatore classe 2005 ha rinnovato il suo accordo fino al 30 giugno 2028. Originario di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, Amaradio è arrivato la scorsa estate alla Next Gen dal Derthona Calcio, facendo il suo esordio da professionista con la Juventus. Nella prima stagione in bianconero, l’esterno d’attacco ha raccolto complessivamente dieci presenze e tre reti con la Next Gen e quattro gare con un gol e un assist con la Juventus Under 20. Un prolungamento di contratto che gli permetterà di continuare la sua avventura e a crescere in bianconero: congratulazioni, Luca.

Foto: logo Juve Next Gen