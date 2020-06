Ufficiale: Amado lascia la Sampdoria, ha firmato col Vitoria Guimaraes

Bruno Amado è il nuovo rinforzo del Vitoria Guimaraes.

L’attaccante di 18 anni, ex Sampdoria, ha firmato un contratto di tre anni.

Il giovane, anch’egli di nazionalità portoghese, era “molto felice di tornare in Portogallo”.

“Mi è sempre piaciuto questo club ed è un onore per me rappresentarlo. Quello che posso promettere è garantirò il 100 percento e lavorerò duramente per continuare ad evolvere come giocatore e come persona”, ha garantito al canale ufficiale del club.

Foto: Twitter ufficiale Vitoria Guimaraes