Ufficiale: Alvaro Valles torna al Real Betis

17/06/2025 | 16:27:10

Il Betis Siviglia ha annunciato il ritorno di Álvaro Valles. Il portiere nato a Siviglia, cresciuto nelle giovanili del Betis, torna quindi a casa dopo l’esperienza al Las Palmas e ha firmato un contratto fino al 2030, il comunicato: “Álvaro è entrato a far parte del settore giovanile del Real Betis nell’estate del 2014, giocando per due stagioni nella División de Honor Juvenil prima di trasferirsi al Betis Deportivo. Dopo un prestito al Gerena nella stagione 2017/18, ha continuato la sua carriera al Las Palmas, prima nella squadra riserve e poi in prima squadra, dove ha giocato ad alto livello”.

FOTO: X Real Betis