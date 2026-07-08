Ufficiale: Alvaro Arbeloa è il nuovo allenatore del Fulham

08/07/2026 | 10:31:21

Alvaro Arbeloa è ufficialmente il nuovo allenatore del Fulham. Il club londinese ha ufficializzato la nomina dello spagnolo come nuovo allenatore della prima squadra maschile. L’ex difensore spagnolo ha firmato un contratto triennale che lo legherà al club bianconero fino al 2029. Queste le sue parole dopo la firma con la società inglese: “È un grande onore iniziare questa nuova fase della mia carriera al Fulham, il club più antico di Londra. Sento una grande responsabilità e desidero ringraziare Shahid Khan e Tony Khan per la fiducia che hanno riposto in me. Non vedo l’ora di vivere l’atmosfera di Craven Cottage insieme ai nostri tifosi e di iniziare la preparazione con la squadra. Sono convinto che ci aspetti un percorso straordinario“.

Foto: Instagram Fulham