Ufficiale: Altobello e Ligorio al Picerno

Doppia ufficialità in casa Picerno: il club rossoblù acquista Errico Altobello e Giacomo Ligorio come da nota ufficiale sul sito:

“La Società AZ Picerno comunica ufficialmente di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni del calciatore Errico ALTOBELLO (1990), che si è legato con la società rossoblù per un anno con opzione per il secondo. Difensore, nelle ultime tre stagioni in Lega Pro con la Vibonse. In precedenza, sempre in C, con Taranto, Lucchese, Teramo, Acr Messina e Savona, mentre in B due stagioni con il Bari ed in precedenza tra i Professionisti con Salernitana, Campobasso e Portogruaro. Tra Serie B e C, conta 205 presenze.

La Società AZ Picerno comunica ufficialmente di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni del calciatore Giacomo LIGORIO (1997), che si è legato con la società rossoblù per un anno con opzione per il secondo. Per Ligorio si tratta di un ritorno con la maglia rossoblù, avendo già militato nella stagione 2018/2019. Nell’ultimo anno ha militato con la Lucchese, dove ha vinto il campionato di Serie D. Conta esperienze in C con la maglia di Torres, L’Aquila e Teramo”.

Foto: Pagina Facebook Picerno