Ufficiale: Altobelli è un nuovo giocatore del Monterosi

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito, il Monterosi ha annunciato di aver ingaggiato il centrocampista classe 1993 Daniele Altobelli. Questa la nota del club: “Daniele Altobelli è un nuovo calciatore del Monterosi FC. Altobelli, centrocampista classe 1993, cresciuto nelle giovanili del Frosinone, ha vestito le maglie di Ascoli, Frosinone, Pro Vercelli, Ternana, Feralpisalò, Catanzaro, Arezzo e Juve Stabia. Al suo attivo conta svariate presenze in serie B e in serie C. A Daniele, da parte della società Monterosi, va il più sincero in bocca al lupo per la stagione”.

Foto: Instagram Monterosi