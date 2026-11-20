Calapai nuovo giocatore dell’Altamura, il comunicato ufficiale: “L’Altamura SS comunica di aver ingaggiato il difensore Luca Calapai che ha sottoscritto con il club un contratto valido fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo per la stagione 2027/28. Nato a Messina il 20 maggio 1993, Calapai è un esterno destro di grande esperienza. In carriera ha vestito le maglie di Modena, Carpi, Catania, Crotone, Casertana, SPAL e Perugia, tra Serie B e Serie C. Al calciatore il più caloroso benvenuto da parte della società e l’augurio di un percorso ricco di soddisfazioni con la maglia biancorossa. Benvenuto ad Altamura, Luca”.

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