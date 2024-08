Ufficiale: Almqvist è un nuovo calciatore del Parma

Pontus Almqvist è un nuovo giocatore del Parma. Arriva a titolo definitivo. Di seguito il comunicato del club: “Parma Calcio annuncia di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Pontus Skule Erik Almqvist, attaccante svedese (classe 1999).

Esterno offensivo abile e veloce, ha militato nella scorsa stagione sportiva in Serie A con l’US Lecce, segnando 3 gol e collezionando un totale di 32 presenze, tra campionato e Coppa Italia. Pontus si è messo in luce come uno dei quattro giallorossi che ha creato maggior occasioni (27) e secondo solo a Lameck Banda per numero di dribbling (42 vs 37). In aggiunta, Pontus è stato tra i quattro calciatori della propria squadra ad aver centrato almeno 10 volte lo specchio della porta (15 per lo svedese)”.

Foto: Instagram Parma