Ufficiale: Almeyda nuovo allenatore del Siviglia

16/06/2025 | 18:40:08

Il Siviglia ha raggiunto un accordo con Matías Almeyda (nato il 21 settembre 1973) per la nomina del tecnico argentino come nuovo allenatore per le prossime tre stagioni, a partire dal 1° luglio. Il tecnico ha firmato fino al 2028. Ora è anche ufficiale.

Foto: Instagram Almeyda