Ufficiale: Allan Rodrigues de Souza al Flamengo

Allan Rodrigues de Souza è un nuovo giocatore del Flamengo. Il centrocampista brasiliano, 26 anni, lascia l’Atletico Mineiro, dove era arrivato nel 2020, e firma un contratto fino al 31 dicembre 2027. Meteora in Europa, fu acquistato dal Liverpool nel 2015 ma non ha praticamente mai giocato con i Reds. Per lui esperienze in prestito in tutti gli angoli d’Europa, con le casacche di Seinäjoki, Apollon Limassol, Hertha Berlino, Sint-Truiden ed Eintracht Francoforte, prima del ritorno a casa, nel Fluminense, un anno prima che il Liverpool lo cedesse a titolo definitivo al Mineiro.

Foto: Twitter Flamengo