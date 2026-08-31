Ufficiale: Allan Elias nuovo giocatore del Manchester City

Il Manchester City ha ufficializzato l’ingaggio di Allan Elias, in attesa del nulla osta internazionale. L’entusiasmante esterno d’attacco arriva dal Palmeiras, squadra brasiliana, e ha firmato un contratto quinquennale che lo legherà al club fino all’estate del 2031. Seguendo le orme di Elliot Anderson, Jeremy Monga, Gerónimo Rulli e Ayyoub Bouaddi, si unisce alla prima squadra di Enzo Maresca. Il ventiduenne gioca prevalentemente come ala destra, ma può anche ricoprire il ruolo di centrocampista o di seconda punta e ha persino giocato come terzino per la capolista del campionato brasiliano.Allan è l’ultima stella a trasferirsi dal Palmeiras in Europa, seguendo le orme del difensore Vitor Reis, che ha compiuto lo stesso passaggio all’Etihad nel gennaio 2025, così come aveva fatto Gabriel Jesus nel 2017. Con il talento e l’abilità generalmente associati agli attaccanti brasiliani, è entusiasta di unirsi alla squadra di Enzo Maresca. “Per me è un momento surreale”, ha detto Allan. “Il Manchester City, con tutto quello che ha vinto negli ultimi 15 anni, è uno dei club più attraenti al mondo per i giocatori. Poter essere qui oggi e dire di essermi unito a loro è il momento più orgoglioso della mia vita.” “Amo il Palmeiras e lo amerò per sempre, ma la decisione di venire al City è stata facile. Voglio diventare il miglior calciatore possibile e le conversazioni che ho avuto finora con le persone del City mi hanno convinto che non c’è posto migliore per realizzare le mie ambizioni.” “Voglio promettere ai tifosi del Manchester City che darò assolutamente tutto per sfruttare al massimo questa opportunità.”Ora inizia il duro lavoro. Darò il 100% in allenamento e cercherò di convincere l’allenatore che dovrei giocare.” “Il mio obiettivo è aiutare il City a continuare a vincere trofei. Se ci riuscissi, sarebbe un sogno che si avvera”.
foto x city