Ufficiale: alla Pistoiese arriva Lo Faso

Simone Lo Faso è un nuovo innesto della Pistoiese, ecco la nota della società:

“La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di comunicare di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Lo Faso, che ha da poco compiuto 23 anni, essendo nato a Palermo il 18 Febbraio 1998, che arriva da svincolato. Lo Faso, fino alla fine dello scorso mese di gennaio era in forza al Lecce. Nella corrente stagione ha fatto registrare una sola presenza in Serie B con la maglia dei salentini e di qui la decisione di svincolarsi. Gioca come seconda punta o trequarti. È descritto come elemento dotato di una buona tecnica e visione di gioco. Inoltre rapido ed abile negli inserimenti e nel saltare l’uomo. Ha giocato nel Palermo, società in cui è cresciuto, poi è passato alla Fiorentina (2017/18). In quel momento contava già 12 presenze in Serie A. Palermo (B), Cesena (C), dove però è arrivato poco prima del lookdown dell’anno scorso, di nuovo Lecce, in Serie B. sono state le squadre in cui ha militato nelle ultime stagioni. Conta 24 presenze e 6 reti nelle Nazionali giovanili dall’U17 all’U20. Riparte da Pistoia per rilanciarsi e la Pistoiese è pronta ad accoglierlo. Ha firmato un contratto fino al 30 Giugno 2021”.

Foto: Logo Pistoiese