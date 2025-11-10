Ufficiale: Alfonso Greco è il nuovo allenatore della Torres

10/11/2025 | 10:30:05

La Torres ha annunciato l’ingaggio di Alfonso Greco come guida tecnica della prima squadra, prendendo così il posto di Michele Pazienza, esonerato il 2 novembre.

Questo il comunicato del club:

“La Torres comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra ad Alfonso Greco.

Il tecnico romano torna dopo le eccellenti stagioni in rossoblù dove ha conquistato un secondo ed un terzo posto in Serie C e dirigerà il primo allenamento della nuova gestione questo pomeriggio presso lo stadio Vanni Sanna.

La presentazione dell’allenatore classe ’69 è prevista per martedì alle ore 15:30 presso la sala conferenze dello stadio Vanni Sanna.

La società intende ringraziare Marco Sanna per essersi messo a totale disposizione della causa rossoblù dimostrando, ancora una volta, l’attaccamento ai nostri colori. Da oggi tornerà a guidare la Primavera del Club”.

Foto: sito Torres