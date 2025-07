Ufficiale: Alfon è un nuovo calciatore del Siviglia

01/07/2025 | 10:18:30

Alfon è il primo acquisto ufficiale del Siviglia. Ecco il comunicato del Siviglia: Alfonso González Martínez, detto Alfon, è diventato il 1° luglio il primo acquisto del Sevilla FC per la stagione 2025/26. Alfon, nato ad Albacete, ha 26 anni (4 maggio 1999) ed è alto 1,72 metri; ha firmato un contratto triennale con il club andaluso. Il nuovo giocatore nervionense predilige il ruolo di esterno sinistro, ma si destreggia con facilità anche sulla fascia destra. Alfon ha iniziato la sua carriera con l’Albacete Balompié in Segunda División B nella stagione 2016/17, da dove è stato ceduto in prestito due volte: prima all’Internacional de Madrid e poi al Getafe CF B, dove ha segnato i suoi primi gol nella terza categoria del calcio spagnolo. Un ulteriore prestito lo ha portato al RC Celta de Vigo, dove ha debuttato in Primera División, disputando due partite in LaLiga EA Sports e una in Copa del Rey nella stagione 2020/21. Già di proprietà del Celta, in quella stagione e in quella successiva ha continuato a giocare in Segunda B e nella nuova Primera Federación con la squadra galiziana, realizzando dodici gol e fornendo cinque assistenze. Nella stagione 2022/23 ha militato in due squadre con nuovi prestiti, Racing de Santander e Real Murcia, tornando poi al Celta B per completare una grande stagione 2023/24 in Primera Federación, con tredici gol e sette assistenze, che gli sono valsi una convocazione in prima squadra per il corso 2024/25. In quest’ultima stagione, Alfon ha disputato una grande annata in Primera División, giocando 29 partite sotto la guida di Claudio Giráldez, segnando otto gol e fornendo cinque assistenze tra LaLiga EA Sports e Copa del Rey, totalizzando oltre 1.600 minuti nella massima categoria del calcio spagnolo.

Foto: sito Siviglia