Ufficiale: Alfa-Ruprecht è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. Arriva dal Manchester City

27/07/2025 | 14:31:04

Il Bayer Leverkusen si assicura il talento del giovane Alfa-Ruprecht. Il comunicato: Il Bayer 04 Leverkusen ha ufficializzato l’ingaggio dell’esterno offensivo Farid Alfa-Ruprecht. Il 19enne nazionale giovanile tedesco arriva dall’U21 del Manchester City e ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2030. “Farid Alfa-Ruprecht si è messo in luce come esterno offensivo nel campionato U21 inglese”, ha dichiarato Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer 04. “Ha mostrato un ottimo senso del gol, una velocità notevole e grandi doti tecniche: tutte qualità che lo rendono un profilo molto interessante per la nostra prima squadra.” Anche il direttore tecnico Kim Falkenberg ha espresso entusiasmo: “Vediamo in Farid un potenziale chiaro per diventare un giocatore importante per il Bayer 04 in futuro.” Nato ad Amburgo e di origini ghanesi, Alfa-Ruprecht è passato dall’accademia dell’HSV al Manchester City tre anni fa. La sua posizione preferita è sulla fascia destra, ma può giocare anche a sinistra, sfruttando il suo destro per essere pericoloso in zona gol. “Il Leverkusen è un grande club con un’enorme attrattiva”, ha dichiarato il giovane attaccante, alto 1,81 metri. “Ripagherò la fiducia che mi è stata data e darò tutto per meritarmi la maglia del Bayer”.

Foto: sito bayer