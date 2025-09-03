Ufficiale: Alexis Sanchez è un nuovo giocatore del Siviglia

03/09/2025 | 20:55:14

Dopo aver risolto il suo contratto con l’Udinese, Alexis Sanchez ha ufficializzato la firma con il Siviglia.

Questa la nota del club andaluso: “Il Siviglia e l’Udinese Calcio hanno raggiunto un accordo per l’acquisto dell’attaccante cileno Alexis Sánchez per una stagione al club sivigliano. Con una carriera che pochi possono eguagliare e avendo giocato per molti dei più grandi club del mondo del calcio, Alexis arriva al Nervión per portare la sua esperienza e il suo istinto da goleador. Il suo palmares include, tra gli altri trofei: un campionato spagnolo, una Coppa del Re, due Coppe d’Inghilterra, due scudetti, due Coppe Italia, una Supercoppa Europea, un Mondiale per Club e due Coppe America con il Cile , con cui ha collezionato 168 presenze con la nazionale maggiore”.

Foto: X Siviglia