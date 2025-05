Ufficiale: Alexander-Arnold è un nuovo giocatore del Real Madrid

30/05/2025 | 12:23:35

Trent Alexander-Arnold è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid e sarà a disposizione di Xabi Alonso per il Mondiale per Club. E’ arrivato il comunicato del club spagnolo: “Il Real Madrid e il Liverpool hanno raggiunto un accordo che legherà Trent Alexander-Arnold al nostro club per le prossime sei stagioni, dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2031”.

Foto: Instagram Alexander-Arnold