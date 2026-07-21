Ufficiale: Alex Sandro rinnova con il Flamengo fino al 2027

21/07/2026 | 10:21:08

Il Flamengo ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Alex Sandro. Il terzino sinistro ex Juventus, ha firmato fino al dicembre 2027.

Il giocatore ha così parlato: “Questi primi due anni sono stati davvero speciali. Qui si vive sempre con nuovi obiettivi da raggiungere e questa mentalità mi ha conquistato. Anche la mia famiglia si è ambientata benissimo a Rio de Janeiro, un aspetto che ha avuto un peso importante nella decisione. Sono felice di restare e continuare a lottare per vincere altri titoli”.

Foto: X Alex Sandro