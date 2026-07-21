TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Ufficiale: Alex Sandro rinnova con il Flamengo fino al 2027

21/07/2026 | 10:21:08

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il Flamengo ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Alex Sandro. Il terzino sinistro ex Juventus, ha firmato fino al dicembre 2027.
Il giocatore ha così parlato: “Questi primi due anni sono stati davvero speciali. Qui si vive sempre con nuovi obiettivi da raggiungere e questa mentalità mi ha conquistato. Anche la mia famiglia si è ambientata benissimo a Rio de Janeiro, un aspetto che ha avuto un peso importante nella decisione. Sono felice di restare e continuare a lottare per vincere altri titoli”.
Foto: X Alex Sandro