Ufficiale: Alex Jimenez alla Fiorentina

16/07/2026 | 16:46:46

Come vi avevamo raccontato dopo l’incredibile anticipazione social di sabato scorso, Alex Jimenez è ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina.

Questo il comunicato:

“ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto d’opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jimenez Sanchez dall’ A.F.C. Bournemouth.

Jimenez, nato a Leganes (Spagna) l’ 8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e, con la maglia del Milan, ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 2024/25.

Il nuovo calciatore viola, nell’ultima stagione, ha all’attivo 31 presenze ed 1 gol in Premier League.

Jimenez, ha, inoltre, indossato in 3 occasioni la maglia della Nazionale Under 21 Spagnola”.

Foto: sito Fiorentina