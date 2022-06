Ufficiale: Alessandro Iacobucci torna al Sudtirol

Torna al Sudtirol Alessandro Iacobucci, il portiere torna undici anni dopo la prima esperienza con la formazione altoatesina. Ad annunciare il ritorno è stata la società tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale.

“L’FC Südtirol comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Iacobucci, già estremo difensore biancorosso in passato, ovvero nella stagione 2011-2012.

Il portiere 31enne, in scadenza di contratto al 30 giugno 2022 con il Delfino Pescara 1936, si è legato al club biancorosso con uncontratto annuale, ovvero fino al 30 giugno 2023. Nella stagione agonistica 2021-2022, con la casacca del Pescara (sua città natale) ha giocato gli ultimi otto mesi, disputando 2 gare di campionato nel girone B di serie C e una di playoff, reduce dallo svincolo dopo la stagione passata in B con il Frosinone.

Nato a Pescara, 3 giugno 1991, 187 centimetri per 82 kg di peso forma, Alessandro Iacobucci è un portiere di grande esperienzacon alle spalle 7 gare in serie A con il Parma nel 2014-2015, 198 gare in serie B con le maglie di Frosinone (2019-2021, nel 2018-2019 ha giocato in A con il club frusinate senza però scendere in campo), Virtus Entella (2015-2018), del Latina (2013-2014) e dello Spezia (2012-2013)”.

Foto: Sito Sudtirol