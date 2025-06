Ufficiale: Alessandro Antonello nuovo ad del Marsiglia

16/06/2025 | 16:07:17

Nuova avventura per l’ex CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello: sarà il nuovo Amministratore Delegato del Marsiglia. Ecco il comunicato del club: “L’Olympique Marsiglia annuncia la nomina di Alessandro Antonello a Amministratore Delegato. Questa nomina, guidata da Pablo Longoria con la partecipazione del Consiglio di Sorveglianza e l’approvazione del proprietario Frank McCourt, rientra nella visione del club di affermarsi come uno dei 24 migliori club europei, sia in termini sportivi che istituzionali. Alessandro Antonello entra a far parte del Consiglio Direttivo dell’Olympique Marsiglia, accanto al Presidente Longoria e ad Alban Juster, Direttore Generale – Finanza e Compliance”.

FOTO: X Inter