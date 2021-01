Ufficiale, Alessandria: esonerato Angelo Gregucci e il suo vice

Adesso è arrivata l’ufficialità attraverso una nota sul proprio sito ufficiale: “L’Alessandria Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra Angelo Gregucci e il suo vice Marco Martini. A loro va il ringraziamento della società per la professionalità e l’impegno costantemente profusi per i colori Grigi”. Come già anticipato in giornata, la prima scelta per il sostituto è già pronta in casa Alessandria.

Foto: logo Alessandria