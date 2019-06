Ufficiale: Alessandria, dalla Virtus Entella arriva Cleur in prestito per un anno

Attraverso il sito ufficiale, l’Alessandria ha comunicato l’acquisto del terzino destro Gabriel Cleur. “L’Alessandria Calcio comunica l’ingaggio con la formula del trasferimento a titolo temporaneo annuale del giocatore Gabriel Cleur. Difensore di fascia destra, Italo-australiano, proviene dall’Entella, società dove è cresciuto calcisticamente, esordendo in serie B e in C, dopo il suo trasferimento dall’Australia al nostro paese”.

Foto Sito Ufficiale Alessandria