Massimo Cerri non è più il direttore sportivo dell’Alessandria. Questo il comunicato del club piemontese: “È giunta al termine la collaborazione tra l’Alessandria Calcio e il suo Ds Massimo Cerri. La società desidera ringraziarlo per l’impegno profuso e la correttezza dimostrata in tutta la durata del suo incarico, formulandogli gli auguri più sinceri per il proseguimento del suo percorso professionale”.