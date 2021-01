Ufficiale: Alena lascia il Barcellona e va in prestito al Getafe

È ufficiale il passaggio di Carles Aleñá al Getafe in prestito fino al termine della stagione. Lo rende noto il Barcellona con una nota ufficiale. Il 23enne centrocampista aveva raccolto la miseria di 170 minuti in tutte le competizioni con i blaugrana, spalmati in cinque presenze.

https://twitter.com/GetafeCF/status/1346766385213562880?s=20

Foto: Twitter Alena