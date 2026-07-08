Ufficiale: Alemdar è un nuovo calciatore del Besiktas

08/07/2026 | 19:47:33

Continuano gli annunci al Besiktas, insieme a Nubel è stato annunciato anche l’acquisto dal Başakşehir di Doğan Alemdar.

Ecco il comunicato:

“È stato raggiunto un accordo con il Başakşehir FK per il trasferimento definitivo del calciatore professionista Doğan Alemdar, con il quale è stato firmato un contratto quadriennale (fino alla fine della stagione 2029-30).

Siamo convinti che Doğan Alemdar darà un contributo significativo al nostro club e gli auguriamo ogni successo indossando la nostra gloriosa maglia. Informiamo il pubblico di quanto sopra”.

Foto: sito Besiktas