Ufficiale: Alemany nuovo direttore sportivo dell’Atletico Madrid

07/10/2025 | 11:51:59

Mateu Alemany è il nuovo ds dell’Atletico Madrid, il comunicato ufficiale del club spagnolo: “Mateu Alemany entra a far parte dell’Atlético Madrid come nuovo Direttore del Calcio Professionistico Maschile. Il dirigente balearico entrerà a far parte del team di Carlos Bucero, Direttore Generale del Calcio, e si occuperà di tutte le questioni relative alla prima squadra maschile e all’Atlético Madrileño, nonché dell’area professionistica dell’Academy. Mateu Alemany è laureato in giurisprudenza, vanta una lunga e riconosciuta carriera professionistica nel calcio spagnolo e ha ricoperto diversi incarichi in diversi club della Liga. Ha iniziato la sua carriera calcistica nel Real Mallorca nel 1990, dove ha ricoperto diversi incarichi fino a diventare presidente del club nel settembre 2000, rimanendo alla guida per cinque anni. Durante il suo mandato come direttore generale, la squadra maiorchina vinse la Supercoppa di Spagna (1998), raggiunse la finale di Coppa del Re 1997-98 e la finale di Coppa delle Coppe 1998-99, oltre a raggiungere il suo miglior piazzamento nella Liga (terzo posto nel 1998-99) e la sua prima qualificazione alla Champions League. Nel 2003, già presidente del Real Mallorca, la squadra maiorchina raggiunse il suo più grande successo sportivo vincendo la Coppa del Re. Successivamente, tornò alla presidenza del club balearico per un secondo mandato nel 2009. Nel 2017, assunse la carica di direttore generale del Valencia CF, dove rimase per due anni e mezzo. Durante il suo mandato al club, la squadra valenciana vinse la Coppa del Re 2019. A marzo 2021 è diventato Direttore del Calcio Professionistico dell’FC Barcelona, ​​incarico che ha ricoperto fino all’inizio di settembre 2023. Durante la sua permanenza in Blaugrana, la squadra ha vinto una Liga (2022-23), una Coppa del Re (2021) e una Supercoppa di Spagna (2023). Mateu Alemany ha assunto il suo nuovo incarico questa mattina, visitando la prima squadra al Centro Sportivo Majadahonda insieme a Carlos Bucero. I due hanno incontrato Diego Simeone e hanno salutato i giocatori che in questi giorni si stanno allenando a Madrid”.

FOTO: X Atletico