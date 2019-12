Ufficiale, Alderweireld rinnova con il Tottenham: contratto fino al 2023

Prosegue il matrimonio tra il Tottenham e Toby Alderweireld. Il centrale degli Spurs classe 1989 ha rinnovato con il club sino al 2023. A renderlo noto è stata la società, attraverso una nota ufficiale: “Siamo lieti di annunciare che Toby Alderweireld ha firmato un nuovo contratto con il Club fino al 2023. Il belga si è unito a noi dall’Atletico Madrid nel luglio 2015 e ha collezionato 179 presenze in tutte le competizioni. Uno dei pilastri della nostra linea di fondo, Toby ha giocato in 50 delle 58 partite della scorsa stagione, e ben 12 su 13 nella corsa alla finale di Champions League. Quest’anno ha 16 presenze su 17 in Premier League“.