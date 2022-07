Ufficiale: Alderweireld è un nuovo giocatore dell’Anversa

Toby Alderweireld lascia i qatarioti dell’Al-Duhail e torna in patria. Per la prima volta l’esperto difensore belga, terzo per presenze, giocherà nel paese natale. L’Ajax lo aveva preso giovanissimo e dopo le varie esperienze in giro per l’Europa, tra cui il Tottenham, il difensore era arrivato in Qatar per giocare con l’Al-Duhail. Pronto per lui un contratto triennale.

Royal Antwerp FC, Al-Duhail SC en Toby Alderweireld hebben een mondeling akkoord bereikt over de definitieve transfer van de Rode Duivel naar RAFC! 🤝🇧🇪 Meer info ▶ https://t.co/7TMiKMXu66 pic.twitter.com/YdAu0PK4Tc — Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 11, 2022

Foto: Twitter Anversa