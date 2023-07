Ufficiale: Alcibiade è un nuovo calciatore del Renate

Nuovo innesto in difesa per il Renate: la società nerazzurra ha infatti annunciato l’acquisto di Raffaele Alcibiade, per lui pronto un contratto annuale. Ecco il comunicato della società:

“A.C. Renate Srl comunica di aver inserito all’interno del proprio organico Raffaele Alcibiade. Difensore centrale torinese, classe 1990. Firma un contratto annuale con le pantere nerazzurre, con opzione anche per la stagione ’24/25. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus con cui ha giocato anche da fuoriquota con l’Under 23 tra il 2018 ed il 2021, vanta una lunghissima carriera tra i Professionisti, costellata da quasi 250 presenze (una ventina in Serie B con Pescara e Nocerina. Nel suo recente passato Fidelis Andria (stagione ’21/22) e Sangiuliano City con cui nell’ultimo campionato ha messo assieme 33 presenze con 2 gol. Nella sua carriera spicca anche una solida parentesi in Ungheria, con la maglia dell’Honved Budapest”.

Foto: Sito ufficiale AC Renate