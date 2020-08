Ufficiale: Albinoleffe, preso Tomaselli dal Monza

L’Albinoleffe ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Giacomo Tomaselli, attaccante classe 1999. L’esordio tra i professionisti proprio con la maglia del Monza nel 2018, dopo tre anni in Serie D, mentre nella passata stagione ha militato tra le fila del Gozzano in Serie C, collezionando 28 presenze e 1 gol. “A Giacomo un caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia bluceleste e un grosso in bocca al lupo per la stagione ventura”, si legge nel comunicato ufficiale dell’Albinoleffe.

Fonte: sito ufficiale Monza