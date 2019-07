Ufficiale: AlbinoLeffe, preso Bertani dal Mezzolara

Tramite i propri canali ufficiali, l’Albinoleffe ha comunicato l’ingaggio di Romeo Bertani, centrocampista classe 1999 in arrivo dal Mezzolara. Questa la nota del club: “U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito dall’A.S.D. Mezzolara Calcio le prestazioni sportive del centrocampista Romeo Bertani. Nativo di Ravenna, il calciatore classe 1999 lo scorso anno ha disputato il campionato di Serie D dove, proprio con la maglia del Mezzolara, ha messo a referto 32 presenze e 4 gol. A Romeo un caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia bluceleste e un grosso in bocca al lupo per la stagione alle porte.

Foto Sito Ufficiale AlbinoLeffe