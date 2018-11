Ufficiale: Albinoleffe, Marcolini nuovo allenatore

Dopo l’esonero di Alvini, l’Albinoleffe ha annunciato di aver ingaggiato Michele Marcolini come nuovo tecnico della squadra. Questo il comunicato ufficiale: “L’U.C. Albinoleffe comunica di aver affidato la guida della Prima Squadra a Michele Marcolini. Classe 1975, Marcolini è nativo di Savona e, nella sua carriera da calciatore, ha indossato – tra le tante – le maglie di Chievo, Atalanta e Bari. Da allenatore ha guidato Lumezzane, Real Vicenza, Pavia, Santarcangelo ed Alessandria, centrando durante la passata stagione la vittoria della Coppa Italia Serie C. Ad inizio stagione ha visto sfumare il suo approdo in Serie B, per via della non ammissione dell’Avellino in cadetteria. A mister Marcolini un grande “in bocca al lupo” da parte di tutta la società bluceleste”.

Foto: logo Albinoleffe