L’Albinoleffe ha ufficializzato l’arrivo di Mattia Trovato in prestito dalla Fiorentina. Centrocampista classe ’98, è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, per poi indossare le maglie di Cosenza (in Serie C e Serie B) e Livorno, dove è approdato nel gennaio 2020 totalizzando 8 presenze e 1 gol nel campionato cadetto.

Foto: sito ufficiale Albinoleffe