Ufficiale: Alberti lascia il Pisa e va in prestito al Matelica

Thomas Alberti lascia il Pisa per questa seconda parte di stagione e scende in Serie C al Matelica.

Questa la nota della formazione nerazzurra:

“Il Pisa Sporting Club comunica di aver definito con la società S.S. Matelica 1921 la cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Thomas Alberti al quale rivolgiamo i migliori auspici per la prossima esperienza professionale”.