Ufficiale: Alassane Pléa è un nuovo calciatore del PSV Eindovhen

17/07/2025 | 10:05:52

Pléa è un nuovo attaccante del PSV Eindovhen. Il comunicato: PSV ha messo a segno il suo prossimo importante acquisto con Alassane Pléa. L’attaccante di 32 anni arriva dal Borussia Mönchengladbach e ha firmato un contratto che lo legherà al club di Eindhoven fino all’estate 2028. Il francese, reduce da una carriera ricca di esperienza, si è unito al ritiro del PSV a Marienfeld, in Germania, mercoledì sera, mostrando un sorriso contagioso. «Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni e ho già saputo che presto ci sarà una grigliata insieme, un ottimo modo per iniziare», ha raccontato Pléa. «Quando il mio agente mi ha parlato dell’interesse del PSV, ho detto subito sì. Conosco solo cose positive su questo club e sono anche familiare con l’allenatore, il signor Bosz. Apprezzo la sua filosofia di gioco e il suo modo di allenare. Un bel vantaggio è anche che parla francese. Inoltre, l’allenatore ha mostrato molto entusiasmo per le mie caratteristiche. Insomma, è un abbinamento perfetto.» Il nuovo arrivato indosserà la maglia numero 14.

Foto: sito psv