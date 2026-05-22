Ufficiale: Alaba lascia il Real Madrid a fine stagione

22/05/2026 | 17:58:03

Il Real Madrid ha annunciato che al termine della stagione il terzino David Alaba lascerà il club.

Questo il comunicato del club:

“Il Real Madrid CF e David Alaba hanno raggiunto un accordo per porre fine alla sua esperienza con il club al termine della stagione in corso.

Il Real Madrid desidera esprimere la propria gratitudine e tutto il proprio affetto a un giocatore che ha fatto parte di una squadra che ha segnato uno dei periodi di maggior successo della nostra storia.

David Alaba ha indossato la nostra maglia in 131 partite nell’arco di 5 stagioni, durante le quali ha conquistato 11 titoli: 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe del Mondo per club, 2 Supercoppe europee, 2 titoli della Liga, 1 Coppa del Re e 2 Supercoppe di Spagna.

Per il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, “David Alaba porta con sé l’affetto di tutti i madridisti per la sua dedizione, il suo lavoro e per essere un’immagine iconica nel nostro percorso verso il Quattordicesimo Pallone d’Oro, simbolo della celebrazione di una vittoria che ormai fa parte della storia del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre casa sua.”

Il Real Madrid augura a David Alaba e alla sua famiglia tutto il meglio per questo nuovo capitolo della loro vita.

Lo stadio Santiago Bernabéu gli renderà omaggio questo sabato in occasione dell’ultima partita di campionato della nostra squadra.

Foto: Instagram Real Madrid

