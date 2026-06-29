Ufficiale: Al-Misehal si dimette dalla Federazione saudita

29/06/2026 | 10:59:44

Il Mondiale dell’Arabia Saudita si è concluso da ultima nel girone con solo 2 punti, che sono valsi l’eliminazione dal torneo. Il Presidente della Federcalcio saudita, Yasser Al-Misehal, ha definito un fallimento il risultato finale: “La mancata qualificazione della nostra nazionale ai prossimi Mondiali è un risultato che non è all’altezza delle nostre ambizioni collettive e mi assumo la piena responsabilità di questo fallimento”. Dopo 7 anni finisce così l’era di Al-Misehal, che ha dato le sue dimissioni dopo l’eliminazione.