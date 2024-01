Seko Fofana è un nuovo giocatore dell’Al Ettifaq, ora è ufficiale. Il centrocampista ex Lens e Udinese, ha lasciato l’Al-Nassr in seguito ai dissidi con il club gialloblù. L’ivoriano approda alla corte di Steven Gerrard insieme a Toko Ekambi, in arrivo per uno scambio di prestiti con l’Abha che vede Tisserand fare il percorso inverso.

Foto: Instagram Al Ettifaq